Status på drabssagen fra Djursland

Tirsdag blev de fire fremstillet i grundlovsforhør – sigtet for manddrab og for ved usømmelig omgang med lig at have bortskaffet Frank Dan Nørgaard Jørgensens lig samt ildspåsættelse, da politiet et par dage forinden fandt den savnede persons varebil udbrændt på Gl. Fjellerupvej nær Vivild i Norddjurs Kommune.

Alle på nær den 23-årige kvinde blev varetægtsfængslet i fire uger – kvinden er fortsat sigtet i sagen, har Østjyllands Politi oplyst til Lokalavisen i sidste uge. Ingen af de fængslede kærede varetægtsfængslingen.

Torsdag eftermiddag og aften d. 21. juli afspærrede Østjyllands Politi et større område i Blichers Plantage nær Gassum, nord for Randers, og efterfølgende kom det frem, at politiet dér fandt liget af den 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen – en uge efter, han sidst var blevet set.