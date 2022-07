Forsøgte at stikke af fra politiet på ulovlig knallert

Natten til mandag kl. 01.40 spottede en patrulje fra Østjyllands Politi på Solsortevej i Hadsten en knallert, som de gerne ville se lidt nærmere på. Føreren af knallerten ønskede dog ikke umiddelbart at standse, og han forsøgte at køre fra politiet via en sti, hvor han dog mistede herredømmet over knallerten og væltede.

Den ene af betjentene steg herefter ud af patruljebilen og løb hen for at få fat i knallertføreren, der i mellemtiden var kommet på benene igen, havde sat sig op på knallerten og forsøgte at gasse op og køre fra stedet.