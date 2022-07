De mest populære uddannelser

Erhvervsakademi Aarhus oplever, at særligt uddannelser inden for it, finans og økonomi er populære blandt de unge. Akademiets finans- og økonomiuddannelser har igen i år haft langt flere ansøgere, end der er plads til. Det samme gør sig gældende for uddannelserne til it-arkitekt, it-teknolog og datamatiker, der også er eftertragtede.

»Det lover godt for fremtidens arbejdsmarked, at de unge søger mod fag med god beskæftigelse. Efterspørgslen fra erhvervslivet på it- og tekniske kompetencer er stigende. Derfor er det glædeligt, at vi kan tilbyde så mange kvalificerede ansøgere en studieplads,« siger rektor Anne Storm Rasmussen.

I år har uddannelsen til it-teknolog fået 15 pct. flere førsteprioritetsansøgere end sidste år

Fra Køge til Aarhus

Den praktiske del af uddannelsen inden for it-arkitektur tiltrak 19-årige Nicoline Broløs, som drømmer om at arbejde med it-sikkerhed.

»Jeg synes, at it er vildt interessant, og har længe vidst, at jeg ville uddanne mig på et erhvervsakademi fremfor på universitetet. Det vil jeg på grund af den mere praksisnære undervisningsform og den længere praktikperiode,« siger Nicoline Broløs.