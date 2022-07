Målscoreren, der er noteret for 55 mål i 120 kampe for AGF, havde dog ikke meget betænkningstid, da der blev tilbudt en ny kontrakt i Aarhus.

- Da AGF kom på banen, var jeg ikke et sekund i tvivl.

- Jeg elsker at være i Aarhus, og jeg kunne ikke forestille mig et bedre sted at være. At træde ind på Ceres Park som anfører er en kæmpe ære for mig, siger angriberen.

Inden sæsonen blev tyske Uwe Rösler ansat som ny cheftræner for AGF, og det har også haft betydning for valget.

- Uwe har også haft en stor andel i det. Efter sidste kamp i sidste sæson udtalte jeg, at det meget vel kunne være min sidste kamp, men der var han ikke kommet ind endnu.