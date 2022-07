Ny anholdelse i drabssag fra Djursland. Endnu en gerningsmand er på fri fod

Han sigtes for manddrab, usømmelig omgang med lig og bortskaffelse af beviser mod betaling.

Ifølge TV2 Østjyllands mand i retten er der tale om en skaldet mand med mange tatoveringer på både arme og ben.

Han var iført en sort T-shirt ved grundlovsforhøret, hvor det igen kom frem, at politiet mener, den 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen er død ved kvælning med reb.

Ritzau skriver med Johann Sørensen, journalist ved TV2 Østjylland som kilde:

Usømmelig omgang

»Han er sigtet for manddrab, subsidiært med alt det her grov vold. Politiet mener, det er sket i samarbejde med de øvrige varetægtsfængslede i sagen. Derudover er han sigtet for usømmelig omgang med lig og for bortskaffelse af beviser, og så kom det også frem, at politiet mener, han mod betaling har bortskaffet liget.«