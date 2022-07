Adhd, angst, autisme, ptsd, ordblindhed, demens eller epilepsi. Sygdomme, der kan gøre dagligdags aktiviteter som indkøb eller busture til en stressende oplevelse. En grøn snor med gule solsikker skal hjælpe mennesker med usynlige handicaps til at få en mindre ubehagelig oplevelse, når de færdes i det offentlige rum. Ved at bære snoren, som man kan få udleveret på sit apotek, signalerer man til omverdenen, at man har brug for ekstra tid, tålmodighed eller hjælp. Formålet er simpelthen at gøre usynlige handicaps synlige. Bor man i Aarhus-området, kan det for eksempel være, at man tager bussen eller letbanen, hvor det kan være en fordel at have snoren om halsen – særligt i myldretiden, hvor letbanen kan være stoppet. Midttrafik har tilsluttet sig tiltaget og anerkender dermed snorens betydning.