Det sorte scenegulv er markeret med neongule tapestykker, der viser, hvor scenekanten slutter. I den ene ende af rummet spreder et flygel vingerne ud og bærer en bunke nodeblade. Bag det bombastiske møbel snor en stolerække sig. Et manuskript er placeret på hver og et af de polstrede sæder. På et lille bord ligger to cigaretter og et brunt læderchartek side om side med en Luger og en Walther P99. Som en klar påmindelse om, at ”Sunset Boulevard” er en dramatisk fortælling om identitet, illusion og jalousi. Følelser, der kan ende med at få mennesker til at gøre det værst tænkelige.