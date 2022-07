»Man skal jo kunne se muligheder herude. Ellers går det ikke. Der er jo kun omkring 1.000 boliger i området, hvoraf de fleste er sommerhuse, så det er en kunst at få det her til at fungere,« siger Steffen Damborg, der sammenligner driften af et sted som Skødshoved Badehotel med livet som landmand: Man er afhængig af vind og vejr, og høsten er aldrig den samme. Derfor kræver det en masse gode idéer og gåpåmod at drive et sted som dette.

»Det handler dybest set om at give folk en grund til at komme. Det kan man gøre på mange måder, især gennem god service, god mad og en god beliggenhed. Det er dog klart, at der skal lidt ekstra til nogle gange. Det kunne for eksempel være livemusik eller discgolf eller fællesspisning. Vi har en masser idéer oppe i luften, men det er noget, vi løbende snakker om,« siger Morten Sand.

Senest var der loppemarked på plænen foran badehotellet, som var en stor succes. Den 30. juni er det så musikken, der får frit spil, når Ved Vandet Festival løber af stablen. Den er dog ikke arrangeret af Skødshoved Badehotel, men de har stillet græsplænen til rådighed og bidrager derudover med bar og restaurant. De har dog i høj grad brug for en stærk lokal opbakning, og det kom til udtryk for nylig, hvor Steffen Damborg slog et længere opslag op på Facebook.

Støtte fra lokalområdet

Sammenligningen mellem restauratørens og landmandens afhængighed af vind og vejr kom særligt til udtryk i juni, hvor den danske sommer bød på vind, regn og kulde.

»Vi startede i påsken, og starten gik rigtig godt. Vi havde dog forventet nogle meget bedre uger i uge 26 og 27, men der kunne vi se, at når vejret var dårligt, så blev folk væk.«

Steffen Damborg har sammen med Werner Krogh Sørensen ejet Skødshoved Badehotel de sidste tre år, og han ved, hvor vigtige stamkunderne er i sådanne perioder. Derfor greb han tasteturet og lavede et længere opslag på Facebook.

»Vejrguderne er indtil videre ikke med os i år. Det betyder, at der er langt færre gæster i området lige nu, end der var sidste år. Og der er også færre, der besøger badehotellet, når der ikke er vejr til at sidde på terrasserne og nyde Danmarks bedste udsigt. Hvis Restaurant Ved Vandet skal klare skærene, så er det nu, man skal bakke stedet op. Book et bord og slå et smut forbi badehotellet,« stod der i et uddrag af opslaget.

Opfordringen gav pote, og weekenden efter var der fuld knald på restauranten i forbindelse med loppemarkedet. Det er noge, Steffen Damborg sætter stor pris på, men samtidig ved han også, at det er afgørende, at folk bakker op, hvis lokalområdet i fremtiden skal have et badehotel.

Identitet for fremtiden

Opbakningen var dog også ekstraordinær. I skrivende stund har Steffen Damborgs opslag 727 likes, 100 kommentarer og 764 delinger, og opslaget er nået ud til flere 70.000 personer på Facebook. Selv om han i forvejen var klar over den store opbakning, kom det dog bag på ham, hvor meget opmærksomhed opslaget fik.

»Det er ret unikt. Især fordi der var så meget gang i den lørdag.«

De fremhæver dog begge, at det kan være svært at afgøre, hvor meget af travlheden, der skyldtes opslaget eller loppemarkedet i sig selv. Om ikke andet understreger det vigtigheden af lokal opbakning, hvis badehotellet også skal være der i fremtiden.

»Et område som det her skal have en restaurant. Et sted, man kan gå hen og nyde et glas vin i sommerferien. Det kræver, at sommerhusejerne og dem, der bor i sommerhusene hen over sommeren, er bevidste om, at hvis man ikke går ned og støtter lokalt, så er der ikke noget lokalt. På den måde er det ikke anderledes end alle mulige andre steder. Der er nogle landsbyer, der lykkes med at beholde den lokale brugs, og der er mange andre, hvor der ikke længere er en brugs. Det var jo så også det, vi oplevede med det her opslag. At opbakningen er stor.«