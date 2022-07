Tilsyn med plejehjem er nu nemmere at finde online

Hvor man tidligere skulle klikke seks gange for at finde den relevante rapport, har man nu samlet alle tilsynsrapporter på hver plejehjems hjemmeside, som det netop blev efterspurgt fra både Alzheimerforeningen og flere pårørende.

Den ændrede struktur på hjemmesiderne glæder Lone Svinth, der er medlem af afdelingsbestyrelsen på Plejehjemmet Rosenvang:

»Det er jeg da rigtig glad for, at det nu er blevet nemmere at finde online.«

Ændringen kommer, efter at formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Anette Poulsen (S), bragte sagen op på seneste udvalgsmøde efter et interview med Lokalavisen Aarhus.