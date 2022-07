Nægtede at opgive sit navn til politiet

Onsdag aften kl. 23.55 rettede en patrulje fra Østjyllands Politi henvendelse til en 19-årig mand, som gik på letbaneskinnerne ved Havnegade i Aarhus.

Patruljen fortalte den 19-årige mand, at han i stedet skulle benytte fortovet og bad om mandens oplysninger. Det nægtede den 19-årige dog at udlevere.

Trods flere forsøg, blev den 19-årige i følge døgnrapporten ved med at nægte og blev derfor til sidst anholdt, sigtet for at nægte at oplyse sit navn og taget med på politistationen.