Slut med visitationszoner i Aarhus

»Selvom vi fjerner visitationszonerne, så betyder det på ingen måde, at vi fjerner vores tilstedeværelse i områderne. Det er vores vurdering, at der fortsat er en konflikt mellem grupperinger fra Rosenhøj og Brabrand. En af vores vigtigste opgaver er at sikre trygheden. Vi vil derfor fortsat være synligt til stede, og bliver det nødvendigt, vil vi vurdere genindførelse af visitationszonerne,« siger Brian Voss Olsen.

Siden visitationszonerne blev oprettet har politiet foretaget 123 visitationer og 45 ransagninger af biler i de tre områder. Følgende er blevet beslaglagt i visitationszonerne: