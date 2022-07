En landbrugstradition møder tidens ønske om biodiversitet

Arrangementet er et samarbejde mellem Holmegaard og Nordisk Kulturlandskabsforbund samt Nationalparken, og man håber at kunne starte en ny tradition. Arrangementet er for hele familien og finder sted på Holmegaard, hvis adresse er Ved Fredskove lørdag den 6. august. Med start kl. 10.

Tag den gamle le med

På høslætsdagen foregår på det den helt gammeldags manér med leslåning og bjergning af høet.

Leen er et af de ældste redskaber, og på engen, hvor der er for fugtigt til moderne maskiner, er leen helt nødvendig.