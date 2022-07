Østjyllands Politi fremstillede onsdag en 30-årig mand fra Favrskov i grundlovsforhør ved Retten i Randers.

Han sigtes for to tilfælde af uagtsomt manddrab samt for narkokørsel. Dommeren i Randers valgte at varetægtsfængsle den 30-årige i foreløbig to uger.