Anholdt for spiritussejlads

En patrulje fra Østjyllands Politi kørte tirsdag kl. 20.30 til Strandvejen i Ballen på Samsø, hvor der var anmeldelser om et skænderi på en båd, hvor en 26-årig mand muligvis havde skubbet en kvinde i vandet.

Da patruljen ankom, begyndte den 26-årige mand at skubbe sin båd fri og ville sætte sig op i den, men vidner på stedet holdt ham tilbage. På opfordring kom manden ind og talte med betjentene. Han blev skønnet påvirket af alkohol, og da betjentene bad ham om at blive, forsøgte han igen at løbe ud i vandet.