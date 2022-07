Kvinde kontaktet af falsk Windows-medarbejder

En 74-årig kvinde fra Aarhus blev mandag omkring kl. 11.00 ringet op af en mand, som fortalte, at han var fra Windows kundeservice. Manden fortalte den 74-årige, at hendes Windows ville lukke ned inden for 15 minutter, men at han nok skulle hjælpe hende med at undgå det. Han havde dog brug for en betaling på 50 kr. for at ordne dette, og skulle derfor bruge kvindens kontooplysninger, Nem-ID og personnummer. Kvinden udleverede tingene til manden, og kunne nu følge med i, at et ukendt program kørte i baggrunden på skærmen på hendes computer. Imens dette stod på, blev den 74-årige kontaktet af sin bank, som oplyste, at der var usædvanlig aktivitet på hendes konto, herunder at flere store beløb var rykket rundt. Hun afbrød derfor opkaldet med den falske Windows medarbejder.