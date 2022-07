20/07/2022 KL. 17:16

Forlystelserne stod stille. Blomsterhavet tog form. Og Anne Trollehave tændte et lys med sin datter

Onsdag åbnede Tivoli Friheden igen for besøgende. I fire timer kunne gæster gratis gå en tur i forlystelsesparken, lægge en buket blomster eller tænde et lys for den 14-årige pige, der torsdag i sidste uge gik bort efter en ulykke i rutsjebanen Cobraen.