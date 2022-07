Bortvist for at forstyrre kunder

En 43-årig mand måtte mandag formiddag hentes af politiet i Viby Centret efter at have forstyrret stedets kunder. En vagt på stedet kontaktede politiet kl. 11.15 og bad om hjælp til at bortvise manden. Vagten havde bedt ham om at forlade stedet, da han forstyrrede stedets kunder, men det nægtede den 43-årige.