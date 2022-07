Tivoli Friheden kan ikke køre erstatningssag mod Cobra-producent

Virksomheden genopstod senere under det nuværende navn, Sartori Rides.

Samarbejdet med virksomheden har dog langtfra været uproblematisk.

Eksempelvis måtte de aksler i vogntoget, der var problemer med, produceres af det danske jernstøberi Sabro A/S, fordi Sac Sartori ikke kunne producere nogle, der levede op til de strenge godkendelseskrav.

På spørgsmålet om, hvorvidt Tivoli Friheden denne gang har set på mulighederne for at åbne en sag mod producenten, svarer Henrik Ragborg Olesen:

- Vi gjorde det dengang i 2008, og i den forbindelse gik selskabet, som vi har købt Cobra af, konkurs. Det betyder, at vi ikke har noget sted at rette et eventuelt krav hen.

Ifølge Århus Stiftstidende havde det tidligere Sac Sartori eksisteret siden 1962, inden det gik konkurs i 2011. På Sartori Rides hjemmeside står der dog, at Sartori Rides også har eksisteret siden 1962.