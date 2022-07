Tivoli Friheden genåbner på en stille måde onsdag

Onsdag fra klokken 14 til 18 åbner forlystelsesparken igen for gæster. Det bliver på det, parken selv beskriver som ”en stille måde”.

- Forlystelserne vil være slukkede. Restauranterne vil være lukkede. Højttalerne vil være tavse.

- Men hele Tivoli Friheden vil være åben for alle, der har lyst til eller brug for at komme ind i parken, gå en runde, sidde en stund og/eller måske snakke med nogle af vores medarbejdere.

- Vi er der for det samme, skriver forlystelsesparken på hjemmesiden.