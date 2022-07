Rutsjebane lukker permanent efter dødsulykke

Politiet har nu indledt en større efterforskning og teknisk undersøgelse for at klarlægge forløbet og årsagen til ulykken.

Tidligere fredag sagde en dybt berørt Henrik Ragborg Olesen, at han havde »svært ved at forestille sig,« at rutsjebanen ville blive genåbnet. Og nu er beslutningen altså officielt truffet.