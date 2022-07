Vold og trusler på forsorgshjem

Den 40-årige forlod kortvarigt hjemmet, men vendte kort efter tilbage, hældte nogle brændbare væsker ud ved døren til et kontor og antændte væskerne. Han kastede desuden en glasflaske mod et sted, hvor flere ansatte opholdt sig.

En patrulje ankom kort efter til stedet og anholdt den 40-årige mand, som modsatte sig, vedblev at kæmpe imod og ikke efterkom betjentenes anvisninger.

Den 40-årige sigtes for trusler og vold mod personer i offentlig tjeneste, for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde samt for forsætlig brandstiftelse.