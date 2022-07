Tivoli Friheden forbliver lukket også lørdag efter dødsulykke

Tivolidirektøren siger til DR, at det endnu er for tidligt at sige, om rutsjebanen genåbner.

- Men hvis du spørger mig – og jeg var her i 2008, hvor det også var en traumatisk ulykke, selv om det ikke kan sammenlignes med nu – så har jeg svært ved at forestille mig, at den kommer til at køre igen.

- Men det er en beslutning, man nok ikke skal tage i sine følelsers vold. Vi kommer til at snakke det ordentligt igennem og tage den beslutning senere, siger han.