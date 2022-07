Sigtet for kvalificeret vold mod bilist

Østjyllands Politi fremstillede torsdag middag en 49-årig mand i grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

Han sigtes for kvalificeret vold begået mod en 37-årig mand på Frederiks Allé i Aarhus onsdag kl. 18.45.

Ifølge sigtelsen gik den 49-årige mand til angreb på den 37-årige mands bil med en afspærringslægte på Frederiks Allé onsdag aften kl. 18.45. Mens den 49-årige slog med lægten, brækkede den over. Den 37-årige mand steg ud af bilen, og den 49-årige overfaldt ham her med de to stykker af den brækkede vejafmærkning samt forsøgte at stikke ham i maven med en del af lægten, som var blevet spidst efter at være knækket.