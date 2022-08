04/08/2022 KL. 08:00

Konkurrencedygtig trup skal spille AGF kvinderne i topseks

Hun er lidt af en stjerne inden for dansk kvindefodbold. Katrine S. Pedersen, der for nylig blev optaget i Fodboldens Hall of Fame. Og som cheftræner i AGF Kvindefodbold har hun bestemt ikke tænkt sig at falme. Hun har nemlig en ambition om at føre den endnu nye fodboldsatsning til slutspillet.