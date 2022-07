To indbrudstyve standset med tyvekoster i bilen

En tilsvarende bil var desuden set på en byggeplads på Skolevej i Assentoft, hvor der havde været indbrud og tyveri flere nætter i streg.

To betjente spottede bilen på Hadsundvej i Gjerlev ved Randers kl. 22.00 og bragte den hurtigt til standsning. I bilen sad to mænd på 20 år, og bag i bilen lå flere ruller med tagpap, så de to mænd blev anholdt og sigtet for tyveri. Den ene mand havde desuden en pose i lommen med en mængde narko, som han også blev sigtet for besiddelse af, før de begge blev taget med på stationen til yderligere afhøring.