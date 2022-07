Grøn er tilbage på aarhusiansk græs

Længsel og forventning

Hvert år i uge 29 og 30 er der sat et stort kryds i kalenderen hos Muskelsvindfonden, som sammen med Tuborg arrangerer Grøn. Det er i de to uger, Grøn karavanen rejser landet rundt og afvikler koncerter for mellem 170.000 og 190.000 mennesker.

»Uden Grøn koncert i ‘20 og ‘21 har vi oplevet et tomrum. Derfor summer Muskelsvindfondens kontor også ekstra af forventning i de her dage. Derinde er det som at se en flok travheste, der står klar i deres bokse, lige inden startskuddet lyder. Folk er der nat og dag – de vil ikke hjem. Sådan har det altid været, men i år kan man gange det op, fordi vi har ventet tre år på igen at kunne lave Grøn,« fortæller Simon Toftgaard Jespersen.

Grøn er i høj grad båret af et korps af frivillige, som hvert år sørger for, at alt spiller på Grøn-turnéen. En del af de frivillige er gengangere, og med to år uden Grøn er længslen efter at komme på græs om muligt endnu større end tidligere år.

»Vores Facebook side flyder over med opslag fra frivillige, der skriver, at de glæder sig, spørger hvad de skal huske at have med og så videre. Det er tre år siden nu, at Grøn har kunnet agere fundament for de frivillige, så at kunne invitere vores frivillige tilbage i folden er noget af det, vi glæder os allermest over i år,« siger formanden.

En god portion af Indtægterne fra den grønne musikfest går til Muskelsvindfondens arbejde for det gode liv med muskelsvind og for at skabe plads til forskelle.

»Tager jeg formandskasketten på, er de næste to uger der, hvor vi skal ud og lave en masse vigtigt arbejde. Efter to år uden Grøn, har vi efterhånden brug for at få tjent nogle penge og for at komme ud med vores vigtige budskaber. For os er Grøn i høj grad også en kommunikationsplatform, som vi nu endelig kan tage i brug igen.« Simon Toftgaard Jespersen synes lettet.