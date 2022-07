Mailen blev sendt i sidste uge samme dag som Fællesskabet – Free Fridge Aarhus under Skraldecaféen havde haft et potentielt skelsættende besøg af Fødevarestyrelsen. Som beskrevet i JP Aarhus tirsdag stillede styrelsen ifølge cafélederen en række krav, der risikerer at ødelægge fællesskabets koncept med at videreformidle doneret mad til hjemløse via fritstående køleskabe, der er tilgængelige døgnet rundt.