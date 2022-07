To mænd sigtet for besiddelse af narko

To mænd på hhv. 34 og 32 år blev mandag aften kl. 20.10 sigtet for besiddelse af narko, da en patrulje kom forbi dem siddende i en parkeret bil på Musvågevej i Aarhus V.

Begge mænd sad med tændte joints i hånden, og ved nærmere visitation fandt betjente desuden en mindre mængde hash på begge mænd.

Nøglen til mændenes bil blev desuden inddraget for at sikre, at de to mænd ikke skulle køre narkokørsel fra stedet, fortæller døgnrapporten fra Østjyllands Politi.