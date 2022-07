Tog kvælertag og slog fra sig på flere mænd

Da to andre mænd, begge også 20 år, forsøgte at beskytte den 16-årige pige, tog den aggressive 20-årige kvælertag på den ene mand og slog ham i hovedet med knyttet hånd samt slog den anden mand i ansigtet med knyttet hånd. Flere vidner på stedet fortalte desuden, at den 20-årige havde udtalt forskellige trusler mod dem i løbet af dagen.

Betjentene anholdt straks den 20-årige mand, der dog gjorde modstand og udtalte flere fornærmelser mod betjentene. Den 20-årige blev taget med på politistationen og sigtet for flere tilfælde af vold, trusler på livet, vidnetrusler samt fornærmelig tiltale mod tjenestemænd.