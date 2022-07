Brabrand – Aarhus: 6 minutter.

Drømmen er til at få øje på i toppen af Facebook-siden ”Brabrand på skinner”, for en del beboere i bydelen ser meget gerne en togforbindelse til centrum af Aarhus.

En af dem er Paw Simon Krogh, der er opvokset i Brabrand og en af frontløberne i ”Brabrand på skinner”:

»Vi synes bare, det er en god idé at få lavet et trinbræt her i Brabrand, når Arrivas regionaltog til Struer kører forbi to gange i timen. Hver morgen er det grotesk at se et halvtomt tog køre forbi, mens Silkeborgvej er sandet til i biler. Derfor vil det være helt oplagt med et trinbræt hurtigst muligt, så man kan flytte flere af bilisterne over i toget. Det er jo grønt med grønt på,« siger Paw Simon Krogh.