18/07/2022 KL. 13:00

For abonnenter

»Det giver noget håb at kunne spejle sig sig i de andre veteraner«

På Paradislejren uden for Silkeborg samles veteraner med deres familier for at holde sommerferie i det fri. Her bliver der hverken set med skæve blikke eller sat spørgsmålstegn, hvis far har brug for at være alene i teltet.