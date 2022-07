Digitalt overblik til seniorer over sommeraktiviteter

»Alle skal have noget at glæde sig til hen over sommeren. For at gøre det nemt at finde en sommeraktivitet, har vi samlet en stor bunke tilbud i Aarhus og omegn, der er særligt målrettet seniorer. Vi håber, at mange vil gå på opdagelse i den digitale kalender,« siger Maj Morgenstjerne, chef for civilsamfund og samskabelse i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, i en pressemeddelelse.

I Senior Sommer-kalenderen kan man finde alt fra krolf og petanque til cykelværksted og skovtur.

Senior Sommer-kalenderen findes på www.aarhus.dk/seniorsommer