AU-forskere får tildelt millionbevillinger

To forskere fra Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet er blandt dette års modtagere af Velux Fondens særlige kernegruppeprogram, hvis formål er at »støtte fri, original grundforskning inden for humaniora og beslægtede samfundsvidenskabelige fag«, som det hedder i fondens beskrivelse.

Professor i spansk Susana Silvia Fernandez og Simona Zetterberg-Nielsen, der er lektor i nordisk sprog og litteratur, har således begge modtaget en bevilling på knap 6. mio. kr. til hvert deres forskningsprojekt, som med forskernes ord undersøger »interkulturel pragmatik i undervisningen af dansk som andetsprog« og »videnskabens og fiktionens fremkomst under den videnskabelige revolution i Danmark«.