EM i kano og kajak: Silkeborg er vært for event i verdensklasse

Gratis adgang

»Det betyder meget for os at lægge vand og by til europamesterskabet. Silkeborg er en af de førende kajakbyer i Europa. Vi har et stærkt og levende foreningsliv med et hav af talenter, og så har vi meget at byde på med nogle helt enestående rammer i Danmarks Outdoor Hovedstad,« siger borgmester Helle Gade.

Silkeborg er hjemby for en af Danmarks største kajakklubber og er fuld af muligheder for selv at komme en tur på vandet i kano eller kajak.

For at opgradere hele publikumsoplevelsen har Silkeborg med dette mesterskab valgt noget helt nyt. Banen er lagt foran Rådhuset – i hjertet af Silkeborg.

Der er fri adgang til tilskuerpladsen med tribune og de øvrige områder.