Beruset mand slog mand i nattelivet

Østjyllands Politi fik natten til fredag kl. 3.43 en anmeldelse om, at en dørmand holdt en 24-årig mand tilbage ved en bar på Skt. Clemens Stræde i Aarhus C, efter den 24-årige havde overfaldet en bargæst.

Den 24-årige havde ligget og sovet i et sofaområde på baren, og da en mandlig gæst prikkede til ham for at vække ham, slog den 24-årige ham i ansigtet og på kroppen med flere knytnæveslag.