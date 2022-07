To anmeldelser om blotter i bus

To kvinder anmeldte onsdag eftermiddag, at de var blevet blufærdighedskrænket af en mand, der havde blottet sig for dem i en bus.

Kl. 17.08 stod en 48-årig kvinde i en bybus i Risskov, og da bussen var ved Ravnsøvej bemærkede hun en mandlig passager, som stod meget tæt på hende med sit lem fremme. Da kvinden råbte efter ham, blev han forskrækket og skyndte sig ud af bussen, fortæller døgnrapporten fra Østjyllands Politi.