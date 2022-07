I stedet for, at der er for mange – er der nu kun nok.

Det er – formentlig – billedet på årets ansøgertal til VIA’s velfærdsuddannelser i Aarhus.

For selv om der landet over er mørke skyer over en stor nedgang i ansøgertal til velfærdsuddannelserne, har VIA fortsat ansøgere nok til at fylde studiepladserne i Aarhus i år.