Nye regler åbner for mere udeservering

»Der sker noget særligt i de gader, hvor der er udeservering i stedet for parkeringspladser. Her mødes folk på kryds og tværs og hygger sig med god mad og drikke. Vi har måttet erkende, at vores regler på området har været for begrænsende, og vi har lyttet til restauratørernes ønske om en ny, mere lempelig praksis. Jeg er glad for, at vi har fundet en løsning, der giver flere mulighed for at tilbyde udeservering og dermed tage del i at skabe stemning og godt humør i byen,« siger rådmand for Teknik og Miljø Steen Stavnsbo (K) i meddelelsen.