Anholdt efter cykeltur med kødøkse i hånden

Han erkendte dog i følge døgnrapporten, at han havde kørt rundt med en mindre kødøkse, fordi han ledte efter nogen, der havde stjålet hans hund. Hunden havde han dog fundet igen, og han var derfor kørt tilbage og havde lagt kødøksen tilbage i sit køkken.

Den 52-årige blev sigtet for at forstyrre den offentlige orden og for overtrædelse af knivloven. Det viste sig, at der hjemme hos den 52-årige også var nogle genstande, der var stjålet fra et værested, og det medførte en sigtelse for tyveri.