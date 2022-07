Mand narrede kvinde til at udlevere koder

En 22-årig kvinde fra Aarhus kontaktede mandag eftermiddag Østjyllands Politi, efter hun var blevet narret til at udlevere sin koder til sin netbank og havde mistet en del tusinde kroner.

Kvinden fortalte, at hun var ringet op af en venlig mand, der havde præsenteret sig som medarbejder i kvindens bank. Manden havde forklaret, at nogen uretmæssigt havde overført nogle større beløb fra hendes konto til en anden konto, men at han gerne ville hjælpe hende og få annulleret overførslerne.