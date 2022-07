Sporede stjålne Airpods til lejlighed

Da ingen svarede, gik betjentene via en åben terrassedør ind i lejligheden, hvor den 54-årige mand, der bor på stedet, lå og sov. På et bord ved siden af ham lå de stjålne Airpods og solbriller, og efter at have vækket den 54-årige, sigtede betjentene ham for tyveri.

Under en ransagning af lejligheden fandt patruljen også en mindre mængde kokain, og den 54-årige blev derfor også sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer.

Narkotikaen blev beslaglagt, og kosterne leveret tilbage til rette ejer, fortæller døgnrapporten fra Østjyllands Politi.