Aarhus er en sejlsportsby. Det er efterhånden slået fast mange gange, og i disse dage lægger Aarhus Bugt endnu engang vand til et af de allerstørste sejlevents.

Byen er vært for EM i sejlsport for de tre olympiske klasser 49er, 49erFX & Nacra 17, hvor nogle af verdens bedste sejlere fra over 30 nationer kæmper om mesterskabet.