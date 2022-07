Dom for vanvidskørsel ankes ikke

Statsadvokaten i Viborg mener ikke, at der for at få straffen skærpet er grundlag for at anke dommen fra den 17. juni 2022 i Retten i Aarhus, hvor den 21- årige Mohamad Tarek blev idømt fire års fængsel.

Et nævningeting fandt Mohamad Tarek skyldig i 35 ud af sagens 38 forhold - og for blandt andet at påkøre betjent Stefan Nymann den 18. juni sidste år., hvor Tarek kørte vanvidskørsel og ramte den 32-årige politibetjent. Påkørslen skete i krydset ved Åby Ringvej og Silkeborgvej i Aarhus V, da betjenten var ved at lægge stopsticks ud for at standse vanvidskørslen.