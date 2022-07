Friluftslivet får et løft

I det østjyske har bl.a. Virklund Outdoor fået 37.900 kr. i tilskud til at opstarte et tilbud om udendørs gaming-aktiviteter for børn og unge som alternativ til den traditionelle gaming, der foregår alene og stillesiddende foran skærm. Med initiativet Outdoor Gaming vil foreningen indkøbe Evotag- og Bowbattle-udstyr, der skal skabe helt nye rammer for at få særligt de unge aktiveret på en ny måde i naturen.

Egmont Højskolen i Odder har fået 300.000 kr. til at etablere en boardwalk, broer og platforme ved et vådområde i en skovhave, som gør det muligt for blandt andre kørestolsbrugere og personer med handicap at få gode naturoplevelser.