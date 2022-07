Nyd sommeren i Aarhus – eller tag byen med dig på ferien

Og så vil vi besøge nogle af de østjyder, som bor lige der, hvor livet ved linjeføringen på store anlægsprojekter leves – på godt og ondt. Jeg har før skrevet om naboerne til skinner og deslige i disse spalter. Mange af dem betaler i mine øjne en høj pris i omvæltninger og uvished om fremtiden, mens de politiske vinde blæser fra forskellige vindretninger. Som i ølivet på Samsø, hvor Kattegatforbindelsen spøger endnu, efter at den for nylig blev sendt til hjørne. Det skal man have respekt for.

Kritikerne er ofte til at høre, men er anlægsprojekterne kun af det dårlige? Der kan vel opnås stor enighed om, at eksempelvis Storebæltsbroen og Metroen i København har været ganske gode for Danmark. Man må ikke glemme den anden side af mønten.