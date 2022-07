Sommertiden har forværret problemet med østjyske ambulancer, som er taget ud af drift. Af en oversigt over Østjyske ambulanceberedskaber, som JP Aarhus har fået aktindsigt i, fremgår, at ambulancer i Aarhus Kommune har været ude af drift omkring 13 pct. af tiden i første halvdel af juni. Det svarer til, at omkring hver ottende ambulance