Rådmand: Jeg har det sværest med overvågning, men budskabet må være, at vi alle skal flytte os, for om vi vil det eller ej, står vi med udfordringer

I Holland er det vedtaget ved lov, at børn af beboere på plejehjem skal forpligte sig til at yde social omsorg mindst én eftermiddag om måneden eller mere for dem, der bor på hjemmet. Gør de ikke det, er der sanktioner, og firmaer, der mod betaling påtager sig opgaven, skyder op. Der er vi ikke endnu, understreger Christian Budde (V), rådmand for ældreområdet