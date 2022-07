73-årig spøgelsesbilist standset

Natten til fredag kl. 02.27 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at to bilister havde standset en spøgelsesbilist, der kørte i den forkerte retning på Herningmotorvejen ved Harlev J, fremgår det af døgnrapporten.

De to bilister var blevet opmærksom på bilen, der kom kørende i modsatte retning, og det var lykkedes for dem at få kontakt til føreren af bilen og få ham til at køre ind i nødsporet, hvorfra der blev ringet til politiet.