Mor og søn slap ud af brændende villa

Da han gik ud af soveværelset, kunne han se, at hele huset var fyldt med røg, og han skyndte sig at hente sin mor, hvorefter de begge kom ud af huset. Ingen af dem var umiddelbart kommet til skade, men da de begge havde indåndet en del røg, blev de kørt til hospitalet til observation for røgforgiftning. Politiet fik kontakt til beboerne i de tre villaer, der lå omkring den brændende villa, og de blev bedt om at blive inden døre og lukke døre og vinduer, idet der ikke umiddelbart var fare for, at ilden ville sprede sig yderligere. Villaen var dog helt overtændt, og brandvæsnet foretog en kontrolleret nedbrænding.