En blandet buket med både roser og tidsler.

Billedet beskriver meget godt, hvordan politikere i Aarhus Kommunes ældreudvalg vurderer et udkast til en ny vision for mad, fællesskaber og livsglæde.

Visionen kommer fra afdelingen for Sundhed og Omsorg med ældrerådmand Christian Budde (V) i spidsen, og tanken bag er bl.a., at måltidet er et vigtigt element i at sikre trivsel, kan være fællesskabende og reducere ensomhed.